Der Spielplatz im Sanddornweg in Speyer-Nord wird im Zeitraum von Montag, 8. Juni, bis voraussichtlich Freitag, 12. Juni, aufgrund von Baumaßnahmen gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird dabei der Ballfangzaun erneuert. Ab Montag, 15. Juni, sei der Spielplatz voraussichtlich wieder nutzbar, so die Stadt. Im vergangenen Jahr war bereits das Kombinationsspielgerät erneuert, im Jahr zuvor der gesamte Spielplatz neu angelegt und um weitere Spielmöglichkeiten ergänzt worden.