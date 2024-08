Die Sommerflaute auf dem Arbeitsmarkt geht im August weiter. Im Bezirk der Agentur für Arbeit Ludwigshafen mit dem Geschäftsstellenbezirk Speyer waren mit 16.809 Arbeitslosen 326 mehr registriert als im Vormonat und 1009 mehr als vor einem Jahr. Dies geht aus einer Mitteilung der Agentur für Arbeit hervor.

Im Gesamtbereich der Agentur für Arbeit mit Ludwigshafen, Speyer und Frankenthal waren demnach 6590 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 196 mehr als im Vormonat. Beim Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen waren mit 10.219 Personen 130 mehr registriert als im Juli. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Prozentpunkte auf 7,2 Prozent.

Dies spiegelt sich auch in den Zahlen aus Speyer wider. Mit 3067 Personen waren 162 mehr arbeitslos gemeldet als im Vormonat und 163 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Prozentpunkte auf 5,3 Prozent, so die Agentur für Arbeit. 672 Personen haben sich arbeitslos gemeldet, 52 weniger als im Vormonat und 59 weniger als vor einem Jahr. Im selben Zeitraum konnten 508 Frauen und Männer ihre Arbeitslosigkeit beenden, 182 weniger als im Juli und 77 weniger als vor einem Jahr.

„Dieser saisonale Anstieg ist nicht ungewöhnlich. Es haben sich verstärkt Jugendliche unter 25 Jahren arbeitslos gemeldet, die nach dem Ende ihrer Ausbildung keine Stelle in ihrem Betrieb bekommen hatten“, sagt Zeljko Kuzmanovic, Geschäftsstellenleiter der Agentur für Arbeit Speyer. „Der Bedarf an Fachkräften ist weiterhin vorhanden, sodass wir zuversichtlich sind, diese jungen Menschen schnell wieder in die Arbeitswelt integrieren zu können“, ist Kuzmanovic überzeugt.

Dem Arbeitgeber-Service in Speyer wurden 73 neue Stellen gemeldet, 34 weniger als im Vormonat und 92 weniger als im Vorjahr. Der Bestand umfasst aktuell 738 Jobmöglichkeiten, 34 weniger als im Juli und 339 weniger als vor einem Jahr. Von diesen Jobs sind 517 in der Stadt Speyer angesiedelt.