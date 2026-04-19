Ein Wohnwagen ist am Freitag in Waldsee in Flammen aufgegangen. Es war nicht der einzige Einsatz der Rheinauen-Feuerwehren an diesem Tag.

„Beim Eintreffen stand ein Wohnwagen in Brand, der durch einen Trupp unter Atemschutz zügig gelöscht wurde. Im Anschluss erfolgten Nachlöscharbeiten zur Kontrolle letzter Glutnester.“ So beschreibt die Feuerwehr Waldsee ihren nächtlichen Einsatz gegen 1 Uhr. Auch die Einheiten aus Otterstadt und Altrip leisteten Hilfe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht nach einer Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz von rund 2000 Euro Sachschaden aus. Die Brandursache sei unklar, bislang gebe es keine Hinweise auf eine Straftat.

Die Feuerwehr Otterstadt musste am Freitag gegen 16 Uhr außerdem eine Wiesenfläche löschen. „Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte schnell eingedämmt und gelöscht werden, sodass eine weitere Ausbreitung verhindert wurde“, meldet sie. Letztlich seien nur rund fünf Quadratmeter betroffen gewesen.