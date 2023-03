Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Report „Wohnen in Speyer“ (1): Es gibt wenige Themen, die die Leute so sehr umtreiben wie das Wohnen. Es ist in Speyer so attraktiv, aber auch so teuer. Die Corona-Schließungen haben das Bewusstsein für die eigenen vier Wände erneut erhöht. Wie können die Weichen richtig gestellt werden? Dazu gibt es nicht nur politisch unterschiedliche Ansichten.

Welches ist der dringendste Handlungsbedarf auf dem Speyerer Wohnungsmarkt? Das hat die RHEINPFALZ die Fraktionen im Stadtrat gefragt. Schon die kurzen Antworten, um die Politiker gebeten