Die Aktion „Wir sind bunt!“ der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden Römerberg und Dudenhofen wird auf weitere Gemeinden des Rhein-Pfalz-Kreises und die Stadt Speyer ausgeweitet.

Einer Mitteilung des Protestantischen Dekanats Speyer zufolge sind in der Reformationsstadt inzwischen die Gemeinden der Gedächtniskirche, Dreifaltigkeitskirche und Auferstehungskirche beteiligt. Sie wollen mit farbenfrohen Bannern, Plakaten und bunten Bändern Zeichen für eine vielfältige Gesellschaft und gegen Ausgrenzung, Diskriminierung und Hass setzen. „Es ist schon lange nicht mehr zu übersehen, dass Rechtsextremismus und Rechtspopulismus das friedliche Zusammenleben in unserem Land bedrohen“, begründet Dekanin Mirjam Dembek.

In manchen Gemeinden beginne die Aktion am bevorstehenden Pfingstwochenende, andere starteten im Juni. Bürger könnten sich beteiligen, indem sie etwa mehrere bunte Bänder gut sichtbar an ihrem Haus oder ihrer Wohnung aufhängen. Kirchengemeinden verkauften 1,50 Meter lange Satinbänder für 1 Euro.