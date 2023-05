Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Donnerstag wurde im Landgericht Frankenthal das Verfahren gegen einen 46-jährigen Speyerer fortgesetzt, dem neun Straftaten zur Last gelegt werden. Er soll an paranoider Schizophrenie leiden. Ein Vorfall von 2016 ist aufgeklärt.

An diesem dritten Verhandlungstag ging es um weit zurückliegende Vorfälle. So war es am 30. Dezember 2016 in einer Speyerer Altstadtgasse zu einem Zusammenstoß des Mannes mit einem pensionierten