Die CDU hat die Bundestagswahl krachend verloren. In den Führungsetagen rumort es ebenso wie an der Basis. Und jetzt sind auch noch all die Plakate abzuhängen. Ein Speyerer Christdemokrat macht das ohne Frust. Die RHEINPFALZ hat ihn bei seinem Ehrenamt begleitet.

„Ich habe gar keine Zeit für Frustration“, sagt Frank Hoffmann. Der 49-Jährige ist stellvertretender Kreisvorsitzender der CDU Speyer und einer der eifrigsten Ehrenamtler der Partei.