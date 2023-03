Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Dienstag haben Betrüger eine Seniorin aus Speyer ins Visier genommen. Immer weiter haben sie den Druck auf die skeptische Dame erhöht. Irgendwann hat sie ihnen geglaubt.

Als ihre Mutter am Dienstag plötzlich begann, „wirre Nachrichten“ in die Familien-Gruppe auf Whatsapp zu senden, wurde Christine L. stutzig. Ihren Namen möchte sie nicht in der Zeitung