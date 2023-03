Man kann sich noch so sicher sein, nicht auf Betrüger hereinzufallen. Die Kriminellen verfolgen ihr Ziel aber mit allen Mitteln.

Berichte über Menschen, vor allem Senioren, die Opfer von Betrügern werden, sind keine Seltenheit. Auch in der RHEINPFALZ ist häufig davon zu lesen. Leider. Das wissen die Täter, auch sie bekommen die Berichte mit. Immer wieder ist darin auch von Menschen zu lesen, die nicht auf die Maschen hereingefallen sind.

Kommt das zu häufig vor, lassen sich Kriminelle eben etwas Neues einfallen. Schon jetzt ist der Werkzeugkasten – wenn man ihn so nennen möchte – beachtlich. Die falschen Polizisten, der Enkeltrick oder die unzähligen vermeintlichen Erbschafts- oder Schenkungsangebote im Internet gehören dazu. Die Betrüger wollen an Geld kommen, und zwar an möglichst viel. Und um das zu erreichen, sind ihnen viele Mittel recht. Beim Enkeltrick setzen sie ihre Opfer unter enormen Stress. Und nutzen dafür die Emotionen der Menschen aus.