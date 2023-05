Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Freiraumentwicklungskonzept, an dem die Stadtverwaltung derzeit arbeitet, enthält ein Bekenntnis zum Erhalt wichtiger Schneisen in der Bebauung. Besonders aus Süden und Westen soll über sogenannte Durchlüftungsbahnen frische Luft in Wohngebiete wehen können. Ein Naturschützer fordert mehr.

Grünflächenplaner Steffen Schwendy versichert, dass „wir als Stadtverwaltung bestrebt sind, die Kaltluftschneisen nicht zu bebauen“. Damit wolle man eine zusätzliche