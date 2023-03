Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Türkis hat es am Freitag in Speyer allüberall bis in die Nacht geleuchtet. Nach zwei Jahren Pandemie bedingter Zwangspause war wieder Kult(o)urnacht in der Stadt. Rund 25 Kirchen, Galerien, Museen, Theater und Kulturstätten haben sich beteiligt. Unzählige Besucher sind ihrem Ruf gefolgt.

„Ich fühle mich, als wäre ich am Meer“, schwärmt Ramo Merdanovic von der ungewohnt entspannten Atmosphäre zu später Stunde auf Straßen und Plätzen.