Die aktuellen Warnstreiks bei der Post haben offenbar wenig Auswirkungen auf den Postbetrieb in der Vorderpfalz. So ist beispielsweise das Paketzentrum in Speyer nicht betroffen. Der Schwerpunkt liege am Freitag in der Pfalz auf dem Bereich um Neustadt, wie Tanja Lauer, Landesbezirksfachbereichsleiterin Postdienste bei der Gewerkschaft Verdi, auf Anfrage sagte. Auch das Ludwigshafener Briefpostzentrum werde heute nicht bestreikt. Allerdings würden sich ein kleinerer Teil der Zusteller aus den Bereichen Speyer und Ludwigshafen an den Arbeitsniederlegungen teilnehmen. Daher könne es bei der Auslieferung von Briefen und Päckchen auch in der Vorderpfalz zu Verzögerungen kommen, so Lauer. Die Gewerkschaft fordert von der Post eine Anhebung bei Lohn und Gehalt von 15 Prozent. Das Unternehmen lehnt dies als nicht bezahlbar ab.