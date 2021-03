„Die Entscheidung obliegt dem Aufsichtsrat“: So beantwortet Betreiber Stadtwerke auf Anfrage seine aktuelle Position zur Eröffnung des Hallen- und Freibads Bademaxx im zweiten Corona-Jahr. Ein Hallenbad-Betrieb sei in diesem Frühjahr nicht mehr geplant. „Unser Fokus liegt zunächst auf der Freibad-Öffnung“, so Sprecherin Sonja Daum. Frühester Termin könnte – je nach Witterung, Aufsichtsratsmeinung und Corona-Regeln – Anfang Mai sein. Der im Stufenplan des Bundes genannte Termin 22. März für mögliche Sportanlagen-Öffnungen gilt laut Stadtwerke nicht für Bäder. Die müssten derzeit laut Landesverordnung geschlossen bleiben.

Für den Freibad-Betrieb könnte die Regelung aus dem Vorjahr Vorbild sein: Damals kamen mit Online-Tickets zwischen 25. Juni und 6. September 28.617 Besucher – wegen der Auflagen aber nie mehr als 450 gleichzeitig. Mit normalen Jahren und bis zu 368.000 Besuchern im Freizeitbad mit Sauna in der Geibstraße war das nicht vergleichbar. Entscheidungen erwartet Sprecherin Daum im April. Dann wäre ein mehrwöchiger Vorlauf erforderlich, um alles betriebsbereit zu machen.

Kurzarbeit für Mitarbeiter

Derzeit sind laut Daum fast alle 20 Bademaxx-Mitarbeiter in Kurzarbeit. „Zwei bis drei Personen sind zeitweise im Einsatz, um spezielle Reinigungs-, Renovierungs-, Wartungsarbeiten durchzuführen, Leitungen zu spülen et cetera.“ Die Freibecken seien befüllt, die Hallenbecken geleert. Vor einer Freibad-Öffnung würde das Wasser draußen erneuert. Eines sei jetzt schon geregelt: „Unsere Hygiene- und Sicherheitskonzepte stehen. Sie haben sich in der letzten Saison bewährt und können schnell an eventuell neue Bedingungen angepasst werden.“