Bei Geschwindigkeitskontrollen am Samstagmorgen wurden in Waldsee und Römerberg Temposünder erwischt.

In Waldsee hat die Polizei Schifferstadt nach eigenen Angaben am Samstag von 9 bis 12 Uhr an der L533 (Ortsumgehung) kontrolliert. Dabei seien 34 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt worden. „Der Spitzenreiter erreichte 94 Kilometer pro Stunde bei erlaubten 50 km/h und muss mit einem Bußgeld in Höhe von 320 Euro und zwei Punkten in Flensburg rechnen. Zudem erwartet ihn ein Fahrverbot von einem Monat“, informieren die Beamten.

In Römerberg wurde am Samstag, 11.50 bis 13 Uhr, an der K25 in Heiligenstein gemessen. Dort ist Tempo 50 erlaubt, was von 18 Fahrern so stark überschritten wurde, dass der Blitzer auslöste, wie die Polizei Speyer berichtet. Höchstgeschwindigkeit: 76 km/h. Ein Fahrer habe zudem unerlaubt das Handy genutzt.