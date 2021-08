Der Vorsitzende des Speyerer Dombauvereins, Gottfried Jung, feiert am heutigen Dienstag seinen 70. Geburtstag. Über Langeweile kann der engagierte Speyerer zu seinem Ehrentag nicht klagen. Im Gegenteil: Er macht sich selbst ein herausforderndes Geschenk.

Rund 800 Kilometer führt der Camino Francés, der französische Jakobsweg, quer durch den Norden Spaniens von den Pyrenäen nach Santiago de Compostela. Gelaufen ist Gottfried Jung den Weg schon einmal, das war 2017. „Jetzt möchte ich das noch einmal machen“, sagt der Jubilar, der sich das Pilgern quasi selbst zum Ehrentag schenkt. Sechs Wochen plant er für den Fußmarsch, den er alleine antreten will, ein. „Das ist eine ziemliche Tortur und ein großes Abenteuer.“

Bevor er sich mit seinem Rucksack aufmacht, feiert der Vorsitzende des Speyerer Dombauvereins aber noch im kleinen Kreis mit Familie und Freunden seinen runden Geburtstag. Für das Wochenende sei eine kleine Feier geplant, berichtet er. Unter anderem die drei Kinder, die mittlerweile in Frankfurt und in Mannheim leben, haben sich angekündigt. Und auch sein Enkel Samuel, mit dem Jung und seine Frau gerne und viel Zeit verbringen, wird dabei sein.

Auch politisch aktiv

Jung ist in Speyer auch als langjähriger Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion bekannt. 28 Jahre lang führte er sie bis zu seinem altersbedingten Rücktritt vor fünf Jahren. 42 Jahre lang gehörte der Christdemokrat dem Parlament an, sein politischer Einfluss war groß. Beruflich war er ebenfalls bis zum Jahr 2016 als Abteilungsleiter im Umweltministerium von Rheinland-Pfalz, zeitweise auch im Wirtschaftsministerium tätig. Seit seiner Pensionierung hat er immer wieder neue Aufgaben übernommen: Als Honorarprofessor gibt der promovierte Jurist noch regelmäßig Vorlesungen an der Hochschule Trier, Umwelt-Campus Birkenfeld.

In einer Mainzer Anwaltskanzlei ist Jung ebenso noch im Einsatz wie im Vorstand der St. Dominikus-Stiftung Speyer. „Da kommt keine Langeweile auf“, betont Jung, der sich statt Geschenken zu seinem Geburtstag lieber etwas anderes wünscht: „Über eine Spende für den Dombauverein würde ich mich freuen.“