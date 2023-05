Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl ist eng mit Speyer verbunden. Das gilt auch für seine erste Ehefrau Hannelore, die am 5. Juli 2001 verstorben ist. Sie ist anders als der Politiker nicht in Speyer, sondern in Ludwigshafen beigesetzt. Ein Requiem für sie wurde aber im Speyerer Dom gefeiert. Es jährt sich am Sonntag zum 20. Mal und brachte ganz besondere Koalitionen mit sich.

Ein von Trauer gezeichneter Altkanzler verlässt den Dom an der Seite seiner mit den Tränen kämpfenden Söhne Walter und Peter. Sie alle folgen dem Sarg von Hannelore Kohl, die