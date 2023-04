Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Stadtgeschichte(n): Vor 110 Jahren, am 14. Oktober 1912, erlebte Speyer einen seiner großen Tage: Erstmals landete ein Flugzeug in der Domstadt. Es war aus Mannheim gekommen und versöhnte die lokalen Flugfans.

Heute ist der Bereich im Süden von Speyer ein Teil des Flugplatzes, damals war es ein von Pappeln umstandener Exerzierplatz. Am 14. Oktober 1912 setzten dort der königlich-preußische Leutnant August Joly und sein Copilot, ein Oberleutnant Niemöller, mit einem zehn Meter langen Flugzeug in Speyer auf. Die erste Landung in Speyer gelang mit einem Rumpler-Taube genannten Modell. Die bayerischen Militärpiloten waren trotz Nebels in Mannheim gestartet, stiegen einige Zeit nach ihrem Empfang wieder auf und flogen zurück. Dass für solche Vorhaben damals Wagemut gefragt war, wird auch an der Vorgeschichte der ersten Landung deutlich.

Sechs Monate vorher, am 14. April 1912, hatte sich auf dem Speyerer Truppenübungsplatz ein Skandal ereignet. Aus Enttäuschung,

dass