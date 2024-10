Er hatte übersehen, dass eine 87-Jährige mit ihrem elektrischen Krankenfahrstuhl die Straße überquerte: Ein 64-jähriger Autofahrer hat am Dienstagvormittag einen Unfall in der Spaldinger Straße verursacht. Der Mann bog laut Polizei gegen 10.15 Uhr vom Weißdornweg nach rechts in die Spaldinger Straße ab, als sein Wagen mit dem Krankenfahrstuhl der Frau zusammenstieß. Die 87-Jährige fiel bei dem Zusammenprall aus ihrem Krankenfahrstuhl musste nach Polizeiangaben verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.