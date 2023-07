400 Europäische Sumpfschildkröten leben mittlerweile wieder in freier Wildbahn in Rheinland-Pfalz. Die Nummer 400 ist am Mittwoch von Umwelt-Ministerin Katrin Eder (Grüne) in Neuburg (Kreis Germersheim) ausgewildert worden. Das Reptil, auch bekannt als Emys orbicularis, ist die einzige in Deutschland wild vorkommende Schildkröte. Heute steht diese auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten. Gezüchtet werden die heutigen Emys von verschiedenen Züchtern, frisch geschlüpft ziehen sie dann alle ins Sealife Speyer ein, wo sie bis zu ihrer Freilassung von Fachleuten aufgezogen werden.