Was tun, wenn besondere Jahrestage im Januar liegen und Lockdown angeordnet ist? Das Nikolaus-von-Weis-Gymnasium erweist sich als findig und zelebriert die Liebe zum Nachbarland trotzdem.

Croissant, Pain au chocolat, Sandwich Jambon-Fromage – ja bitte, am besten in der Reihenfolge. So liest sich normalerweise die Speisekarte beim „Deutsch-Französischen Tag“ am Nikolaus-von-Weis-Gymnasium Speyer. Der 22. Januar stellt alljährlich eine Besonderheit im Schuljahr dar, berichten die drei Französischlehrerinnen Claudia Degott-Leitmeyer, Margit Muth und Anne Metzel. Und 2021?

Auch hier war im Corona-Jahr alles anders, aber die Tradition wurde beibehalten. Trotz aller Erschwernisse, trotz Fernunterrichts. Sie wurde am Freitag „besonders auch in den Französisch-Klassen und -Kursen im Online-Unterricht thematisiert“, wie Degott-Leitmeyer berichtet. So wurde auch über den historischen Anlass gesprochen, der hinter dem Termin steht: Am 22. Januar 1963 haben die beiden Regierungschefs Charles de Gaulle und Konrad Adenauer mit dem „Elyseé-Vertrag“ die deutsch-französische Freundschaft besiegelt.

Brief nach Chartres

Am „Niki“ wurde zum Jahrestag 2013 ein „Apfelbaum der Freundschaft“ gepflanzt, der inzwischen Früchte trägt. Das Speyerer Gymnasium berichtet darüber auch in einem Brief an seine Partnerschüler im Collège Sainte-Marie in Speyers französischer Partnerstadt Chartres. „Wir fühlen uns gerade an diesem Tag auch mit ihnen verbunden und warten sehnlichst darauf, unsere Austausche mit ihnen wieder aufzunehmen“, so Degott-Leitmeyer. Bis dahin heißt es abwarten – und von Frankreich träumen. Die leckere Küche erlaubt es, das Nachbarland auch sinnlich wahrzunehmen, und deshalb lieferte das „Niki“ zum Deutsch-Französischen Tag das entsprechende Backrezept gleich mit.

Voilà: Crêpes nach Niki-Art

Zutaten:

4 Eier

0,5 Liter Milch

1 Prise Salz

1 Esslöffel Zucker

250 Gramm Mehl

Zubereitung:

Mehl, Salz und Milch in einer Schüssel verrühren. Die Eier nach und nach hinzufügen und jeweils gut verrühren. Der Teig soll nicht zu flüssig und nicht zu fest sein. Eventuell etwas Mehl oder etwas Milch hinzufügen. Öl oder Margarine in einer mittelgroßen Pfanne erhitzen. Je nach Größe der Pfanne eine Kelle Teig dazugeben und verteilen. Die Crêpe von beiden Seiten circa zwei Minuten goldbraun backen. Je nach Geschmack können daraus süße Crêpes mit (Zimt)Zucker, Konfitüre, Schokoladencreme oder pikante Crêpes mit geriebenem Käse oder gekochtem Schinken in Stückchen werden – Bon appétit!