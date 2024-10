Bei der 88. Würzburger Ruderregatta auf dem Main, der traditionellen „Bocksbeutel-Langstrecke“, war die Rudergesellschaft Speyer mit sieben Booten vertreten.

Bei guten Wasserbedingungen und milden Temperaturen gingen die Mannschaften über die 4,5 Kilometer Langstrecke und holten sich vier Siege und drei dritte Plätze. Als erste Speyerer machten sich im Master-Mixed-Doppelvierer Gig E (Mindestdurchschnittsalter 55 Jahre) Christine Bodenstein, Birgit Dillmann, Ralf Mattil, Falk Bodenstein und Steuerfrau Monika Wels auf den Weg im Kampf gegen die Uhr, kamen nach 16:43 Minuten als drittes Boot ins Ziel.

Klare Beute

Elke Müsel und Corinna Bachmann in der Renngemeinschaft RG Speyer/RVH Offenbach/RC Aschaffenburg/ARC Würzburg/RU Arkona Berlin ließen im Masterinnen-Achter C (Mindestdurchschnittsalter 43 Jahre) nichts anbrennen und schlugen die Zeitvorgabe von 1/40 Minuten in 14:50 Minuten klar. Auch der Masterinnen-Doppelachter E mit Elke Müsel und Corinna Bachmann an Bord erwies sich nach 16:19 Minuten als klare Beute der Renngemeinschaft RG Speyer/RC Tegel/RC Möve Großauheim/WSV Offenbach/Limburger ClfW vor der 16 Sekunden zurückliegenden Renngemeinschaft Frankfurter RG/Nassovia Höchst.

Falk Bodenstein, Gerd Jakobs, Markus Prüfe sowie Oskar Zelder mit Steuerfrau Birgit Dillmann starteten im Masters-Doppelvierer Gig E und landeten auf Rang drei in 16:44 Minuten. Ebenfalls Bronze holten sich im Masterinnen-Doppelvierer Gig E Monika Wels, Gabriele Mülberger, Susanne Fuchs, Andrea Vogel mit Steuerfrau Christine Bodenstein in 18:45 Minuten, hielten dabei den Casseler Frauen-RV mit sieben Sekunden auf Distanz.

Durein spontan

Im Masters-Doppelzweier G (Mindestdurchschnittsalter 65 Jahre) kam Frank Durein zu einem unverhofften Einsatz im Sechs-Boote-Feld. Auf Grund eines Ausfalls sprang der Speyerer mit Michael Ursprung in den Doppelzweier und führte die Renngemeinschaft RG Speyer/RV Hellas Offenbach zum mehr als eindeutigen Triumph in 16:30 Minuten vor dem Kitzinger RV, der 16:50 Minuten benötigte.

Der Abschlusssieg blieb wie in den Jahren 2023, 2021, 2019, 2018 und 2017 in Würzburg dem Masters-Achter E mit Schlagmann Martin Gärtner, Peter Faber, Frank Becker, Ralf Burkhardt, Frank Durein, Lutz Fiedler, Ralf Mattil, Harald Schwager, gesteuert von Marion Peltzer-Lehr, vorbehalten. Mit einer konstanten Schlagzahl von 33 Schlägen/Minute brauchte die Crew 13:45 Minuten zum Sieg und lag fünf Sekunden vor dem zweitplatzierten Achter vom Münchner RC/Münchner RSV/Donau RC Ingolstadt. Damit gelang der sechste Sieg in Folge, nur unterbrochen von Regattaabsagen aufgrund von Corona (2020) und Umbaumaßnahmen (2022).

„Mit unseren vier Siegen haben wir erneut bewiesen, dass wir im Mastersrudern immer vorne dabei sein können“, teilten die Speyerer mit und freuten sich bei der Siegerehrung auch wieder über das traditionelle Weinpräsent, einen „Bocksbeutel“.