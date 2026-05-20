Über mehrere Drogenverstöße im Straßenverkehr berichtet die Speyerer Polizei. Am Dienstag, 15.57 Uhr, wurde demnach ein 56-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Hafenstraße gestoppt, der unter dem Einfluss von Alkohol (0,48 Promille) und Marihuana gestanden habe. Deutlich höher war dem Bericht zufolge die Alkoholisierung bei einem 43-jährigen Autofahrer, der um 17.35 Uhr auf der K2 kontrolliert wurde, weil er Schlangenlinien gefahren sein soll: 2,44 Promille. Schon am Montag waren zwei Autofahrer unter Cannabis-Einfluss erwischt worden – ein 35-Jähriger in der Dudenhofer Straße, ein 33-Jähriger in der Iggelheimer Straße.