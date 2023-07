Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit 56 Frauen, Männern und Jugendlichen war die Anzahl der Einbürgerungen in Speyer noch nie so hoch wie diesmal. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) freut sich über die neuen Bürger und Bürgerinnen der Stadt, die am Dienstag im Historischen Ratssaal aus ihren Händen die Einbürgerungsurkunden erhielten. Einer davon hat hier schon die Liebe kennengelernt.

Seit Ende 2015 ist Abdulkarim Al Alshi schon in Deutschland. In seinem jungen Leben hat der gebürtige Syrer schon vieles durchstehen müssen: „Ich bin von Syrien aus