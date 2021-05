Ist doch klar: Wenn der Überblick kaum noch möglich ist, welche Branche bei welcher Inzidenz unter welchen Bedingungen öffnen darf, dann bleiben auch Kunden aus. Baumarkt Bauhaus musste etwa seinen Speyerer Zufahrtskreisel mit großen Schildern bestücken, um Interessierten zu erklären: Privatkunden dürfen mit Schnelltest hinein, Gewerbekunden ohne. Außer im Gartenbereich „Stadtgarten“, wo die Vorgaben von Bund und Land viel weniger streng sind.

Man könnte über viele Details diskutieren, gibt auf Anfrage ein Pressesprecher des Unternehmens zu erkennen, verbunden mit der Andeutung, dass ihn das in den vergangenen Tagen und Wochen stark beschäftigt hat. Die Einkaufsmöglichkeit werde angenommen, aber nicht so stark wie in normalen Zeiten. Und jetzt gibt es dazu auch noch den Einwand eines RHEINPFALZ-Lesers: „Ich komme also als Privatperson mit einem negativen Corona-Test ohne Probleme zum Einkaufen, muss dabei aber ein erhöhtes Risiko tragen, mich eventuell bei einem infizierten Handwerker oder Gewerbekunden anzustecken, weil dieser Personenkreis ohne Test einkaufen darf. Das ist doch absurd.“

Vorgaben von Behörden

Der Bauhaus-Sprecher kommentiert nicht, er erklärt: Das Unternehmen setze Vorgaben um, habe selbst keinen Einfluss. Die Sache mit den Gewerbekunden habe damit zu tun, dass man auch Großhandel sei und die Behörden dessen Nutzern keine ständigen Tests auferlegen wollten. Wie gesagt: Verstehen muss man das alles nicht. Warum herrscht für Kunden mancher Branchen Schnelltest-Pflicht, für andere nicht? Immerhin: Am Freitag tritt in Speyer die Bundesnotbremse außer Kraft, auch Privatleute dürfen dann ohne Test Holz kaufen. Hoffentlich greift sie nie mehr ...