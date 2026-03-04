Aktuell kommt es in Speyer und Umgebung vermehrt zu betrügerischen Anrufen, bei denen unbekannte Personen unter anderem Notlagen von angeblichen Angehörigen vortäuschen (sogenannte Schockanrufe) oder sich fälschlicherweise als Amtsträger wie Staatsanwälte oder Polizeibeamte ausgeben. Nach Angaben der Polizei verunsichern sie mit gezielter Gesprächsführung ihre Opfer und bringen diese dazu, hohe Summen zu überweisen oder Gegenstände zu übergeben. Die Polizei erklärt, dass die Täter ihre Taktiken ständig anpassen und ruft zur Achtsamkeit auf rhp