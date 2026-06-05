Eine 31-jährige Autofahrerin hat in der Geibstraße auf dem Weg zur Hafenstraße in einer Kurve nahe dem Naturfreundehaus einen Baum gerammt. Nach Angaben der Polizei passierte der Unfall am Donnerstag gegen 18.30 Uhr auf regennasser Fahrbahn. Die Frau verlor in der Kurve die Kontrolle, fuhr über den Randstein und stieß gegen den Baum. Sie verletzte sich leicht und kam für Untersuchungen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden in mittlerer, vierstelliger Höhe.