Für alle Schüler heißt es nun wieder früh aufstehen. Insbesondere für die Schulanfänger sind die ersten Tage mit viel Aufregung verbunden. Für sie beginnt oft auch die aktive und regelmäßige Teilnahme am Straßenverkehr. Deshalb laden Verkehrswacht und Polizei Speyer in der kommenden Woche zu der Aktion „Gib acht – Schulanfänger“ ein.

Die Vorbereitung auf den ersten Schulweg ist eine verantwortungsvolle Aufgabe der Eltern, schreibt die Speyerer Polizei in einer Pressemitteilung. Doch Verkehrswacht, Polizei und die Sparkasse Vorderpfalz leisteten ebenfalls einen Beitrag, damit die jüngsten Schüler sicher im Straßenverkehr unterwegs seien. Um Unfälle zu vermeiden, veranstaltet die Verkehrswacht mit der Polizei die 51. Aktion „Gib acht – Schulanfänger“. Am 4. und 5. September sind die knapp 800 Erstklässler der Grundschulen aus Speyer und dem südlichen Rhein-Pfalz-Kreis nach Speyer in die Stadthalle eingeladen, um in spielerischer Form zu lernen, was es heißt, sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen. Alle erhalten die von Verkehrswacht und Sparkasse gestifteten gelben Westen. Diese sollen Autofahrer dazu animieren, Rücksicht zu nehmen. Busse zum Transport der Schulanfänger werden von Verkehrswacht und Sparkasse gestellt. Matthias Michel, Vorsitzender der Verkehrswacht: „Es ist wichtig, dass alle Verkehrsteilnehmer auf Kinder Rücksicht nehmen, denn sie können Gefahren im Verkehr nicht in gleicher Weise überblicken wie Erwachsene.“