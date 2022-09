Mit einem Lob des Speyerer Polizeichefs für die Verkehrsteilnehmer endete eine Kontrollwoche der Inspektion anlässlich des Schulanfangs unter anderem an den Schulen in Speyer, Dudenhofen, Mechtersheim, Berghausen und Otterstadt. Die Beamten seien an mehreren Tagen vor Ort gewesen und hätten insgesamt nur einen Verstoß ahnden müssen. „Ganz viele Menschen halten sich an die Regeln und nehmen Rücksicht aufeinander“, so die Einordnung von Inspektionsleiter Kristof Brockmann.

Dabei hätten die Beamten sowohl „Elterntaxis“ als auch andere Verkehrsteilnehmer unter die Lupe genommen. Der genannte Fall habe sich auf einen Verstoß gegen die Gurtpflicht vor der Grundschule im Vogelgesang Speyer am Dienstag bezogen. Außerdem sei eine Vielzahl an verkehrserzieherischen Gesprächen geführt worden. Immer wieder angemahnt wurde demnach eine gute Aufklärung der Kinder durch die Eltern über Gefahren im Straßenverkehr.