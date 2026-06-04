Ein 57-jähriger Autofahrer, der mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen stand, hat am Mittwoch bei einer Verkehrskontrolle Widerstand gegen die Beamten geleistet. Laut Polizei war der Autofahrer gegen 17 Uhr von einer Streife in der Theodor-Heuss-Straße angehalten und kontrolliert worden. Da er drogentypische Auffälligkeiten zeigte, wollten die Polizisten den Speyerer zur Blutentnahme zur Dienststelle bringen. Weil er darauf äußerst aggressiv reagierte, wollten ihm die Beamten Handfesseln anlegen. Dagegen wehrte er sich. Die Polizei entnahm später eine Blutprobe. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.