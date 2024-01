Autofahrer müssen sich auch dieses Jahr wieder auf größere Verkehrsbehinderungen auf den Straßen rund um Speyer einstellen. So plant der Landesbetrieb Mobilität (LBM) eine „größere Baumaßnahme“ auf der B39 zwischen der Anschlussstelle Dudenhofen und dem Richtungsanschluss Vogelgesang. Wie Martin Schafft, Leiter der Speyerer LBM-Dienststelle, auf Anfrage sagte, soll auf dieser Strecke in beiden Richtungen die Fahrbahndecke erneuert werden. Wann es damit losgeht, stehe indes noch nicht fest, weil hierzu noch Abstimmungsgespräche mit der Speyerer Stadtverwaltung liefen. Ausgeführt würden die umfangreichen Asphaltarbeiten in mehreren Abschnitten. Eine Umleitung werde eingerichtet, doch auch hier bestehe noch Klärungsbedarf, so Schafft. Die B9 indes soll im Raum Speyer dieses Jahr von Baustellen verschont bleiben. Allerdings stehe 2025 für diese Straße ebenfalls eine Fahrbahnerneuerung an. Betroffen sei der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Dudenhofen und Speyer-West (Bauhaus).