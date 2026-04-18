Am Samstag wird Hermann Layher 70 Jahre alt. Der Präsident der Technik-Museen Sinsheim und Speyer feiert seinen Geburtstag „bewusst unkompliziert“ an seiner Wirkungsstätte.

Als Hermann Layher im Jahr 1980 mit Gleichgesinnten den Verein Auto-Technik-Museum gründete, war an ein Engagement in Speyer noch nicht zu denken. Es ging der „Gruppe von Schraubern mit einer einfachen Vision“ nur darum, ihre „eigenen Fahrzeuge zu präsentieren und Technik erlebbar zu machen“ sowie damit ihre Kosten zu decken. Erst einmal eröffneten die Liebhaber insbesondere historischer Automobile im Mai 1981 das „Auto- und Technikmuseum Sinsheim“. Doch wenige Jahre später war der Platz dort voll und Eberhard Layher, Hermann Layhers Vater, schaute sich unter anderen in Speyer nach einem weiteren Gelände um.

Gesellschaftlich engagiert

Dort, wo Jahrzehnte zuvor die Pfalz-Flugzeugwerke vor allem Doppeldecker bauten und dann französische Soldaten stationiert waren, wurde schließlich 1991 das Technik-Museum Speyer eröffnet: zwischen Festplatz und Verkehrslandeplatz. Hermann Layher war ab 1982 viele Jahre lang persönlich als Museumsleiter tätig. 2013 wurde der Jubilar dann zum Präsidenten des Fördervereins Auto und Technik-Museum Sinsheim gewählt, der die beiden Museen in Baden und der Pfalz trägt. Dieses Amt übt er bis heute aus.

Hermann Layher ist in Ludwigsburg geboren und in Güglingen-Eibensbach im Landkreis Heilbronn aufgewachsen. Die 6400-Einwohner-Gemeinde ist der Sitz des Gerüstbauunternehmens Wilhelm Layher, das Hermann Layhers Großvater Wilhelm in den 1940er-Jahren gegründet hatte und sein Vater Eberhard viele Jahre leitete. Der Jubilar studierte Produktionstechnik an der Fachhochschule Heilbronn und war zunächst auch in den familieneigenen Unternehmen tätig. Im Laufe der Zeit engagierte er sich immer stärker für die beiden Museen. Seit einigen Jahren bereits besitzt Hermann Layher Wohnungen auf beziehungsweise bei den Museumsgeländen.

Der 70-Jährige engagiert sich auch gesellschaftlich. 2019 erwarben er und seine Frau Michaela die erste Dauermitgliedschaft im Dombauverein Speyer. Und das Technik-Museum Speyer, seit einigen Jahren unter der Leitung von Andreas Hemmer, kooperiert in Sachen Marketing eng mit dem Historischen Museum der Pfalz, dem Großaquarium Sealife und der Stadtverwaltung. Vor wenigen Wochen erst hat Hermann Layher für seine „Impulse für Kultur, Tourismus und Wirtschaft in Speyer und der gesamten Region“ die Verdienstmedaille der Stadt aus den Händen von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) erhalten.

Verein steht im Vordergrund

Der 70-Jährige macht auch aus Anlass seines Geburtstages nicht viel Aufhebens um seine Person. „Es zählt immer der Verein, die Gemeinschaft und dann erst die Person“, betont Hermann Layher laut einer Pressemitteilung. Seinen runden Geburtstag will der Jubilar „bewusst unkompliziert feiern, im Kreis von Freunden, Wegbegleitern und Vereinsmitgliedern, mitten im Museum“. Die beiden Museen in Sinsheim und Speyer seien zu einem festen Bestandteil seines Lebens geworden. „Ein Alltag ohne diese besonderen Orte ist für mich kaum vorstellbar“, erklärt er.

Für die Einrichtungen will Hermann Layher sich auch im Seniorenalter weiter einsetzen, wobei Themen wie der Generationswechsel, die Einbindung junger Mitglieder und neue außergewöhnliche Exponate „eine wichtige Rolle“ spielen.