Am Samstag (11.30 Uhr) treffen die D-Junioren des FC Speyer 09 im südwestdeutschen Pokalfinale in Alzey auf Ligakonkurrent TSV Schott Mainz.

Die Domstädter fiebern nach einer erfolgreichen Pokal- und Ligaphase in dieser Spielzeit dem Highlight im Wartbergstadion in Alzey entgegen: „Es ist immer besonders, ein Finale zu spielen“, sagt Cheftrainerin Carina Schmitt vor dem bevorstehenden Match. Den Gegner kennen die 09-er nur zu gut.

In der Verbandsliga duellierten sich die beiden Teams bereits zwei Mal in dieser Spielzeit. In der Vorrunde gewann die Elf aus der Landeshauptstadt mit 3:1, und im Rückspiel im Sportpark gelang dem Team rund um Coach Schmitt die Revanche mit einem 4:1-Heimsieg. Beide Mannschaften stehen anhand der Ergebnisse im Wettbewerb zurecht im Finale.

Schifferstadt besiegt

Die Domstädter setzten sich in den vorherigen Runden und im Halbfinale gegen den Nachbarn aus Schifferstadt souverän mit 3:0 durch. Der TSV Schott Mainz kam im Elfmeterschießen mit 4:3 gegen den Ludwigshafener SC weiter und sicherte sich damit ebenfalls das Finalticket. Auch in der Verbandsliga überzeugten die Speyerer dieses Jahr mit der Vizemeisterschaft hinter dem hohen Favoriten 1. FC Kaiserslautern.

Zudem zeichnete sich Simon Horsch laut dem Internetportal fußball.de mit 14 Treffern als zweitbester Torschütze der Liga hinter dem Pirmasenser Lean Groh (17) aus und dürfte ein gefährlicher Spieler, ein möglicher Gefahrenherd für die Mainzer Defensive. „Schott gibt nicht auf und spielt einen schnellen Fußball. Wir müssen besonders in der Defensive konzentriert sein und Zweikämpfe aktiv gewinnen wollen“, meint die Übungsleiterin.

Zudem spielen die Aufregung und die Tagesform ebenfalls eine entscheidende Rolle im Kampf um den Titel: „Ein Pokalfinale ist eine besondere Situation, und die Zuschauer werden für eine gewisse Stimmung sorgen.“ Mit viel Selbstvertrauen und Mut dürften die 09-er am Samstag nach Alzey anreisen nach der letzten Begegnung gegen die Mainzer. Trotz dessen erwarten sie einen ebenbürtigen Gegner, welcher auch über die Spielzeit hinweg bereits unter Beweis stellte, dass er trotz Tabellenplatz fünf in der Verbandsliga eine unangenehme und schwer zu bespielende Mannschaft aufbietet.