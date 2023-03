Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ferien unter Pandemie-Bedingungen sind anders. Die Erfahrung machen wir gerade alle. Ellen Korelus-Bruder fragt Zufalls-Gesprächspartner im Stadtgebiet, wie und wo sie den Sommer verbringen, was sie vermissen, worauf sie sich freuen und was sie ärgert. Heute trifft sie Loretta Folz (21) am Bahnhof.

Frau Folz, Sie sind mit dem Fahrrad gekommen und haben wenig Gepäck dabei. Wo geht es hin?

Nur nach Karlsruhe. Dafür reicht der Rucksack.

Ausflug in die Fächerstadt?

Nein,