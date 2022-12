Liebevoll ausgesucht oder selbst gemacht: Beim Schenken zählt die Geste, nicht der Preis. Wir haben in unserem Adventskalender 21 Ideen aus der Vorderpfalz zusammengestellt. Heute: Nachhaltiges und Upgecycletes aus dem Speyerer Unverpacktladen.

Zugegeben: Schnäppchen lassen sich im Kaufladen Speyer auf den ersten Blick nicht schießen, denn hier steht die Nachhaltigkeit im Vordergrund. Wer vom einzigen Unverpacktladen der Domstadt etwas an die Lieben verschenken möchte, muss mit einem gewissen Preis-Niveau rechnen. Das weiß auch Mitinhaberin Luise Sobetzko: „Der Gedanke bei unseren Produkten ist, sich einmal etwas anzuschaffen, das im Idealfall ein ganzes Leben hält.“ Dementsprechend kostet der Rasierhobel aus Edelstahl mit Bambusgriff 30 Euro. Günstig soll es dadurch werden, dass im Idealfall künftig nur noch Kosten für Ersatzklingen anfallen und damit die Gewissheit einhergeht, die Umwelt dauerhaft mit weniger Müll, verursacht etwa durch Einwegrasierer, zu belasten.

Recyclet: Die Kerzenmanufaktur Sinn-Licht sammelt Wachsreste. Foto: hest

Etwas günstiger wird es bei den Edelstahl-Kaffeefiltern, die selbstverständlich wiederverwendbar und abwaschbar sind, und auf diese Art Müll vermeiden sollen. Den Großen gibt es für 12,95 Euro, den Kleinen für 9,95 Euro.

Ein Hingucker sind die Kerzen der Karlsruher Kerzenmanufaktur Sinn-Licht, die auch im Unverpacktladen erhältlich sind. Je nach Größe fangen die Stumpen bei Preisen von etwa 8 Euro an. Für den Preis erhält man aus hundert Prozent recycletem Wachs in Handarbeit hergestellte Kerzen, so verspricht es der Hersteller. Um Material zu ergattern, gibt es deutschlandweit Wachs-Sammelstellen. In der Vorderpfalz kann derzeit an drei solcher Stellen Kerzenwachs abgegeben werden: im Speyerer Unverpacktladen, im Jugendhaus Fußgönheim und beim Reinigungsservice Die Klarputzer in Waldsee. Auch die Unverpacktläden in Neustadt und Mannheim nehmen Kerzen-Reste entgegen.

Scharfer Bambus: Der Rasierhobel im Unverpacktladen ist in der Anschaffung teuer, soll dafür aber sehr lange halten. Foto: hest

Noch nachhaltiger sind die „Fackel-Dosen“ der Karlsruher Sinn-Licht-Manufaktur, die für den Außenbereich gedacht sind. Hier wird das Kerzenwachs in gebrauchte Konservendosen gefüllt, die zum Teil aus dem Karlsruher Tierheim stammen.

Wer ein Kind mit etwas Nachhaltigem beschenken möchte, für den gibt es im Kaufladen Speyer das Kinderbuch „Frieda im Unverpacktladen“, das erst in diesem Jahr im Münchner Ökom-Verlag erschienen ist und für Kinder ab vier Jahren geeignet ist. Darin wird erklärt, wie ein Einkauf im Unverpacktladen funktioniert. Der Verlag produziert seine Bücher in Deutschland und achtet darauf, diese möglichst umweltschonend herzustellen. Gedruckt ist das Buch – selbstverständlich – auf Recycling-Papier.