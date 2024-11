Einen E-Scooter-Fahrer, der mutmaßlich Dorgen konsumiert hatte, hat die Polizei in Speyer am Sonntagnachmittag erwischt. Wie die Beamten mitteilen, wurde der 23-Jährige gegen 16 Uhr in der Landwehrstraße im Norden kontrolliert. Es hätten sich Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln ergeben, schreibt die Polizei. Der Mann musste auf die Dienststelle mitkommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Roller wurde sichergestellt. Dem 23-Jährigen droht ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.