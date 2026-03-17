Ein Autofahrer hat am Sonntagnachmittag auf dem Closweg zwischen Berghausen und Speyer einen 64-jährigen Jogger erfasst und verletzt. Wie die Polizei am Dienstag meldete, ereignete sich der Unfall gegen 13.45 Uhr im Bereich der Kleingartenanlage Kugelfang. Der Jogger stürzte zu Boden und zog sich laut Bericht mehrere Verletzungen zu. Der Autofahrer stoppte kurz und sprach mit dem Jogger, entfernte sich dann aber von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem violetten Auto und seinem unbekannten Fahrer machen können, und bittet unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de um Hinweise.