Eine Unbekannte hat in Speyer am Mittwochvormittag in einem Bekleidungsgeschäft versucht, aus der Handtasche einer Kundin etwas zu stehlen. Nach Angaben der Polizei bemerkte die Kundin gegen 11.40 Uhr in der Woolworth-Filiale in der Gilgenstraße die Hand der Frau in ihrer Tasche, daraufhin flüchtete die Täterin in unbekannte Richtung. Die Filialleitung informierte die Polizei, Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Die betroffene Kundin verließ vor Eintreffen der Beamten das Geschäft. Zeugen sowie die Kundin werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer zu melden: Telefon 06232 1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.