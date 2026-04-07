In der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag haben sich unbekannte Personen Zutritt in den Speyerer Dom verschafft und einen Standtresor entwendet. Nach Angaben der Polizei brachen die Täter ein verschlossenes Tor auf. Die Ermittler gehen aufgrund der Größe des Tresors davon aus, dass die Täter zum Abtransport ein Fahrzeug verwendet haben. In dem Tresor befanden sich der Polizei zufolge 5000 Euro Bargeld.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen – telefonisch unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.