Es gab Verzögerungen, aber jetzt ist es soweit: Der Umzug der Kita Don Bosco aus dem früheren St.-Otto-Gebäude in West in einen Neubau Im Erlich 67b wird am Mittwoch abgeschlossen. Bei St. Otto eröffnet er Platz für Neues.

Zunächst war auf einen Einzugstermin spätestens Mitte 2021 gehofft worden. Das hatte sich wegen Lieferproblemen und Brandschutzfragen verzögert. Jetzt ist es doch ein symbolträchtiges