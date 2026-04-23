Die Stadt Speyer treibt mehrere Projekte zur Aufwertung des Friedhofs voran – von Umbauten über neue Grabformen bis hin zu zusätzlichen Baumpflanzungen.

Die Stadt Speyer treibt mehrere Projekte zur Aufwertung des Friedhofs voran – von Umbauten über neue Grabformen bis hin zu zusätzlichen Baumpflanzungen. Die Umbaumaßnahmen im Bungalow neben dem Verwalterbüro am Speyerer Friedhof schreiten voran. Diese Auskunft erteilte der Leiter der städtischen Friedhofsverwaltung, Andy Englert, der Speyerer Wählergruppe (SWG) im Friedhofsausschuss. Geplant ist, im Kellergeschoss ein Archiv einzurichten und die Räume für Trauergespräche zu nutzen. Auch soll es einen Pausenraum für die Friedhofsmitarbeiter geben.

Bis Mitte Mai sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Inwieweit die Immobilie auch barrierefrei ausgebaut werden kann, hängt laut Ausschussvorsitzender Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) von der Bewilligung finanzieller Mittel durch die städtischen Gremien ab. Ein Gartengrabfeld auf dem Friedhof soll in einen Memoriam-Garten umgestaltet werden. Die hierfür nötigen Arbeiten sollen laut einstimmigem Beschluss im Ausschuss gemeinsam mit der rheinland-pfälzischen Genossenschaft der Friedhofsgärtner sowie beteiligten Fachbetrieben realisiert werden. Holger Grimm (CDU) hatte zuvor angeregt, für einen Memoriam-Garten die Lücken in bestehenden Grabfeldern zu nutzen. Sein Vorschlag fand im Ausschussvotum keine Berücksichtigung.

Münch-Weinmann kündigte eine Aktion an, um Baum- und Bankspenden für den Speyerer Friedhof zu sammeln. „Der Friedhof braucht neue Bäume“, betonte sie.

Verwalter Englert berichtete von einem Absterben zahlreicher Bäume: In den vergangenen drei niederschlagsarmen Jahren hätten sich durch Schädlings- und Pilzbefall und vereinzelt durch Baggerarbeiten bei Birken und Eichen die Reihen gelichtet. In diesem Jahr sollen laut Englert 19 Bäume auf dem Friedhof gepflanzt werden.