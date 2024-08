Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Tennisvereins Waldsee 1974 findet ein Open-Air-Konzert mit der Band Die Dicken Kinder am Samstag, 31. August, auf dem Gelände Im Wörth 5 statt. Hierzu verlost der TVW drei Mal zwei Eintrittskarten im Wert zu 17 Euro je Ticket. Einlass zur Veranstaltung ist ab 19 Uhr, Beginn 20:14.

Die Gewinnfrage

Für Essen und Getränke ist gesorgt. Die Gewinnfrage, die richtig beantwortet werden muss, lautet: In welchem Jahr wurde der Tennisverein Waldsee gegründet? Die richtige Antwort und Ihren Namen schicken Sie per E-Mail an: info@tennisverein-waldsee.de. Teilnahmeschluss ist Donnerstag, 29. August, 12 Uhr.

Die gewonnenen Tickets liegen am Veranstaltungstag am Eingang bereit. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt, bitte den Ausdruck der Mail als Bestätigung mitbringen. Teilnahmebedingungen: ab 18 Jahre, keine Barauszahlung möglich.