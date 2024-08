Die Halbfinals (Freitag, ab 16 Uhr) der Leistungsklassen 2 bis 15 beim Turnier des TV Waldsee stehen fest.

Am Mittwoch schied aber Lokalmatador Yannik Anders mit 2:6, 3:6 gegen den an Nummer 4 gesetzten Robbin Engisch (TC Mutterstadt) aus. Michael Schwarz (TC Römerberg), an 2 eingestuft, schaffte es in die Runde der besten Vier, weil er Yannik Scheid (TC Haßloch) 6:1, 6:0 besiegte. Bei den LKs 14 bis 25 bedeutete der erste Auftritt des Waldseers Jonas Kiefer gleichzeitig seinen letzten. Er unterlag Frederik Birli (TV Geinsheim) 2:6, 4:6.

Ein Duo schaffte es ins Halbfinale: Im Lokalderby behielt Johannes Brückner (4) vom TV mit zweimal 6:2 die Oberhand gegen David Kopf (Römerberg/5). Max Wiedemann (WR Speyer/2) eliminierte Tony Vellappallil (TV Reilingen) 6:4, 6:1. Am Freitag (17 Uhr) kommt es zum direkten Aufeinandertreffen. Am Donnerstag (17 Uhr) beginnt zudem eine Nebenrunde.