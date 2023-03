Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die TSV Towers Speyer-Schifferstadt wollen in die obere Tabellenhälfte der Zweiten Bundesliga. Dabei im Weg stehen die Damen von TS Jahn München. Auf einen Punkt kommt es an.

Am Samstag erwarten die Damen des TSV Towers Speyer-Schifferstadt in der Zweiten Bundesliga Süd um 17 Uhr die TS Jahn München in der Speyerer Osthalle. Die Towers brauchen einen Sieg, um, wie