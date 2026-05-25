Eine 88 Jahre alte Frau ist am Sonntag in der Paul-Egell-Straße in Speyer Opfer von Trickdieben geworden. Wie die Polizei mitteilt, hielten Unbekannte gegen 14.10 Uhr mit einem dunkelblauen Kleinwagen auf Höhe der Fußgängerin an und wollten ihr eine Kette schenken. Nachdem die 88-Jährige dies zunächst abgelehnt hatte, stieg die Beifahrerin aus und hielt die Kette an den Hals des Opfers. Dann stieg sie wieder in das Auto und dieses entfernte sich in Richtung B39. Danach entdeckte die 88-Jährige laut Polizei die angebotene Kette auf dem Boden und bemerkte, dass ihre Goldkette, die sie getragen hatte, verschwunden war. Laut Aussage der Geschädigten waren der Fahrer des Autos und die Beifahrerin etwa 70 Jahre alt. Auf dem Rücksitz habe ein circa 14-jähriges Mädchen gesessen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.