Diebstahl ist eigentlich immer dreist. Am Gedenktag für die Opfer des Holocaust eine Flagge mit Trauerflor zu stehlen, schlägt dem Fass aber den Boden aus. Passiert ist es in Speyer-Vogelgesang. Und es gab zumindest ein versöhnliches Ende.

Horst Ulrich ist Flaggensammler. Er besitzt mehrere hundert Exemplare und ist dafür bekannt, bei besonderen Anlässen etwa den Flaggenmast am Rhein oder den eigenen Mast vor seiner Wohnung in der Remlingstraße zu bestücken. Bei Fußballweltmeisterschaften hisst er etwa die Nationalflaggen der Teams, die am jeweiligen Tag gegeneinander spielen. Beim Brezelfest ist es die Speyerer Stadtflagge. Beim Holocaust-Gedenktag am 27. Januar hat Ulrich das Rheinland-Pfalz-Banner mit zusätzlichem Trauerflor in Position gebracht. „Das Seil hatte ich außerdem mit einem Kabelbinder gesichert“, berichtet er.

Das war morgens um 8 Uhr. Dann ging Ulrich mit seiner Frau frühstücken. Als alles abgeräumt war, bemerkte diese das Fehlen der Flagge. Horst Ulrich eilte nach unten und stellte fest: Der unbekannte Täter hatte den Kabelbinder durchgezwickt und das wertvolle Stück Stoff, immerhin 2,40 Meter lang, entwendet. Den ehemaligen Feuerwehrmann Ulrich macht das alles sehr nachdenklich. Er frage sich, ob die Tat gegen ihn persönlich gerichtet war oder ob das Gedenken an die Gräueltaten der Nationalsozialisten geleugnet werden solle. Beides habe ihn völlig deprimiert.

Am Abend gefunden

Die beabsichtigte Anzeige war noch nicht bei der Polizei, als Ulrich abends die erlösende Nachricht von einem Nachbarn erhielt: Die Flagge sei in einem Treppenabgang wenige Häuser weiter gefunden wurden – völlig vernässt, eventuell zerfleddert. Das müsse er noch prüfen. Die Tat könnte in Zusammenhang mit der Beschädigung eines Autos in der Nähe stehen, so Ulrich. Er war erleichtert – und konnte am Abend sogar feiern: den 26. Hochzeitstag mit seiner Frau.