In der Gruppenphase von kontinentalen Turnieren im Handball, Hockey und Co. wird gerne auch mal in Sechsergruppen gespielt. Für den ASV Waldsee II steht in der Kreisliga ein wahres Kurzprogramm in dieser Saison an. Mit dem Spiel beim TTV Otterstadt III nahm diese durch einen 8:4-Sieg einen guten Start.

Ist es ein Vorteil, in diesem Jahr in einer kleinen Liga zu spielen? Ein klares „Nein“ kommt von Daniel Herrmann, Kapitän des ASV II: „Mehr Spiele wären natürlich schöner.