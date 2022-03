Die in die Verbandsliga abgestiegenen Herren von WR Speyer beginnen die Saison am Sonntag, 8. Mai (10 Uhr), beim TC Weiler. Zum Derby empfangen sie am 22. Mai BASF Ludwigshafen III. Der Tscheche Robert Rumler führt weiterhin die Meldeliste an und bringt neu seinen Landsmann Zdenek Derkas mit.

Langjährige Oberligarecken, Sebastian Heim, Leon Harder, Lucas Heiser, Kapitän Daniel und sein Bruder Lukas Steigleiter, Maximilian Sanladerer, Nick Gerstner und Rouven Langknecht, stehen ebenfalls zur Verfügung.