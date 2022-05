WR Speyer kämpft zwar nach dem Abstieg auch in der Verbandsliga um den Klassenverbleib, schlug sich aber bei der 4:5-Heimniederlage gegen BASF Ludwigshafen III sehr wacker. Nach 3:3 in den Einzeln brachte Speyer die Ludwigshafener nicht mehr ernsthaft in Bedrängnis.

Zwei Gästespieler, Steffen Neutert gegen Rouven Langknecht und Jannik Ripberger gegen Nick Gerstner, siegten bei ihrer Rückkehr in den Schützengarten. Für WR punkteten Robert Rumler, Sebastian Heim, Daniel Steigleiter und Heim/Steigleiter.