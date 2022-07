Der Tennisverein Waldsee hat einen weiteren Aufsteiger. Mit dem Sieg am Samstag beim TC Lambsheim erreichten die Herren 40 den Einzug in die A-Klasse. Sie gewannen alle Spiele in der B-Klasse und dominierten die Gruppe, der auch TC Rödersheim-Gronau, BW Lachen-Speyerdorf, SG Mörsch/Ruchheim/Flomersheim II, TC Dreisen, BASF Ludwigshafen angehörten.