Die 40er des TC Römerberg treffen am Wochenende gleich zwei Mal auf den TC Erlenbach, und doch handelt es sich dabei um zwei verschiedene Vereine.

Einige Jugendmannschaften schlugen schon am Freitag auf. Los geht’s aber am Samstag mit den gemischten Unter-Zwölfjährigen, die zu Rot-Weiß Neustadt fahren, während sich das zweite Team beim TC Deidesheim vorstellt. Die Damen 40 erwarten dann in der Pfalzliga die Tabellendritten TC Erlenbach aus dem Kaiserslauterer Stadtteil. Die Westpfälzerinnen verzeichneten voriges Wochenende Spielerinnenausfall, und vielleicht bietet sich deshalb den Römerbergerinnen eine gute Chance auf einen Sieg.

Ein Spitzenspiel

Die SG der Damen 50 bestreitet als Tabellenerster ihr Heimspiel auf der Römerberger Anlage gegen die punktgleichen Zweiten GW Neustadt II. Der TCR erwartet ein Kopf-an-Kopf-Rennen, in dem die Tagesform über den Erfolg entscheidet. Die Herren 40 gastieren in der Südpfalz als Tabellenzweiter beim Letzten TC Erlenbach II. Die Aussichten in der A-Klasse stehen gut.

Am Sonntag reisen die Herren ersatzgeschwächt zu Primus BW Maxdorf. Die Zähler bleiben wohl in der Gemüsemetropole. Beim TC Jockgrim tritt die Zweite in der B-Klasse an. Da die Einheimischen bisher noch keinen Sieg vermeldeten, scheinen die Chancen für den TCR gut, sich mit einem Punktgewinn in der Tabelle weiter nach oben zu orientieren.

Damen hoffen

Ein Heimspiel bestreiten die Herren 30 gegen den Zweiten TC Haßloch. Die Römerberger, von ihrem ersten Sieg zunächst beflügelt, kassierten im zweiten Match aber eine Niederlage. Die Damen rechnen zuhause gegen GW Frankenthal mit einer schweren Aufgabe. Denn die Gäste rangieren auf Platz mit einem ausgeglichenem Punkteverhältnis.

Die Damen II stellen sich beim TC Lambrecht und Umgebung vor. Das Heimteam gewann bei 0:6 Zählern ebenfalls noch keine Partie. Die jüngste Leistung der Römerbergerinnen gibt aber Anlass zu Hoffnung.